Kocaeli’de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

ÖZGÜR FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ KOCAELİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’de, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla “Özgür Filistin” temalı bir yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başiskele İlçe Temsilciliği öncülüğünde, Taşburun İskelesi önünde buluşan kalabalık, “Başiskele’den Gazze’ye Direnişe Bin Selam” yazılı pankart açtı. Daha sonra, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar ve tekbirlerle Başiskele sahilindeki etkinlik alanına doğru yürüdü.

TOPLULUK DUA VE DIRANIŞ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Etkinlik alanında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından TÜGVA İlçe Temsilcisi Muhammet Cihat Ermek, toplanan grup adına bir açıklama gerçekleştirdi. Ermek, topluluğun sadece bir yürüyüş için değil, aynı zamanda bir dua, direniş ve diriliş amacıyla bir araya geldiğini vurguladı. Gazze’de insanların açlık, ölüm ve zulümle her geçen gün karşılaştığını belirten Ermek, “Bizler burada susarsak, onlar orada daha da sessizleşecek… Aziz milletimiz, tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında durmayı bir şeref bilmiştir” diye konuştu.

GAZZE’NİN MAZLUMU İÇİN YÜRÜYORUZ

Ermek, yurttaşların muazzam bir birlik içinde, Gazze olmak üzere dünya genelindeki mazlumların yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi. “Biz, Gazze’de vurulan çocuklar için, Kudüs’te yıkılan mescitler için yürüyoruz” diyen Ermek, zulüm sona erene kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ekledi.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Farklı katılımcılar da yürüyüşe destek verdi. TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın, etkinlikte bulunan herkesin mazlumların sesi olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Salın, Gazze’de yaşananları hep birlikte gördüklerini ve bu yüzden herkesin mesuliyet taşıdığını ifade etti. “Kendimizi gerçekten salih bir niyetle sınava çekmeliyiz” diyerek, acıları hissedebilmenin önemine dikkat çekti.

Yürüyüşe katılanlar arasında 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve milli wushucu Necmettin Erbakan Akyüz gibi isimlerin yanı sıra birçok vatandaş da yer aldı.