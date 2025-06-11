Kocaeli’de Genç Denizde Kayboldu

Olayın Meydana Geldiği Yer

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde yaşanan olayda, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin gözden kaybolduğunu bildirerek ihbarda bulundu. Başvurunun ardından, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için hızlıca arama çalışmalarına başladı.

Tanık İfadesi

İhbarı yapan kişinin verdiği ifadelere göre, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını belirtti. “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi” diyerek, Y.K.’nin ruh haline dikkat çekti. Tanık, Y.K.’nin bir süre sonra kendisine seslendiğini ve durumunun kötü olduğunu fark ettiğini ifade etti. “Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm” şeklinde konuştu.

Arama Çalışmaları

Yardım çağrısı yaptıktan sonra, denizde Y.K.’nin görünmediğini anlatan tanık, “Döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi” dedi. Aileye ulaşamadığını, çünkü kim olduklarını bilmediğini vurguladı. Öte yandan, ekiplerin arama çalışmaları yaklaşık 3 saattir devam ediyor ve şu ana kadar Y.K.’ye ait herhangi bir iz bulunamadı.