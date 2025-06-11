Kocaeli’de Genç Denizde Kayboldu

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde bir olay meydana geldi. Bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi ve arama çalışmaları başlattı.

GÖRÜŞMELER VE İFADELER

İhbarda bulunan kişi, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını belirtti. “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi” şeklinde konuştu. Daha sonra, gençten ses duyduğunu belirten vatandaş, “İyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm” ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Yardım etmek için denize koştuğunu, ancak döndüğünde Y.K.’nin çıkıp çıkmadığını göremediğini belirtti. Günübirlik buraya geldiğini ve ailesine ulaşamadığını, çünkü kim olduklarını bilmediğini vurguladı. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları ise 3 saat boyunca devam etti fakat şu ana kadar Y.K.’ye ait bir iz bulunamadı.