Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli’de bir grup genç, trafikteki riskli yolculuklarıyla dikkat çekti. Sürücünün yüksek sesli müzik eşliğinde seyrederken alkol aldığı anlar, araç içindeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bilgilere göre, Kocaeli’de Fiat Tofaş marka bir otomobilde yer alan gençlerin tehlikeli yolculuğu, aynı araçtaki birisi tarafından görüntülendi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOL ALDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, sürücü koltuğunda oturan ve M.A.Y. ismiyle bilinen gencin, yüksek sesle parlayan müzik eşliğinde otomobili kullanırken alkol aldığı, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendiği açıkça görülüyor. Sürücünün yanında yer alan ve kimliği tespit edilemeyen genç kızın da alkol alması dikkat çekiyor. Her iki gencin emniyet kemerlerinin takılı olmaması, trafik güvenliğini ihlal eden bu anların içinde dikkat çekiyor. Video, “Bu bir ihbardır” notuyla sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

TEPKİLERİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki aldı. Kullanıcılar, sürücü ve araçtaki kişilerin sorumsuz tavırlarını eleştirerek, bu tür davranışların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.