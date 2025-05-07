Kocaeli’de Gözaltına Alınan Rapçi Tutuklandı

GÖZALTINA ALINMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli’de “Lvbel C5” lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur’un, gözaltına alındığı anların görüntüleri gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili şarkılarında özendirici mesajlar verdiği belirlenen Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVKİ VE TUTUKLANMASI
Süleyman Burak Bodur, gözaltı işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Burada “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan tutuklandı. “Lvbel C5” ismiyle tanınan rapçinin, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.