Kocaeli’de H.K. Yakalandı, Ceza Aldı

Kocaeli’de Yakalanan Hükümlü

Kocaeli’de, 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Suçlar ve Cezalar

Ekipler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma”, “basit yaralama” ve “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma” suçları nedeniyle hakkında ceza alan H.K. (38) isimli şahsı düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.