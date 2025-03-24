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Kocaeli’de Hapis Cezalı 11 Kişi Yakalandı

KOCAELİ’DE YAKALAMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli’de, çeşitli suçlardan mahkumiyetleri bulunan 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonunda İzmit ilçesinde, F.B. (kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay), L.A. (kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay) ve N.K. (konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 ay) olmak üzere toplamda 10 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

VERGİ USUL KANUNU İHLALİ

Ayrıca, 2016 yılında Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.K. (51), Darıca’da yapılan operasyonla yakalandı. E.K., yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli’deki bu yakalaması, güvenlik güçlerinin suça karşı kararlılıklarını bir kez daha gösteriyor.

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