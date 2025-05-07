Kocaeli’de Hırsızlık Şüphesiyle İki Tutuklandı

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Kocaeli’de, evlerden hırsızlık yapma suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde farklı zamanlarda meydana gelen ev hırsızlığı vakalarına yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

MADDİ DEĞERLERİN ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, evlerden toplamda 730 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen E.Z. ve K.K., Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İki şüphelinin de pek çok suç kaydı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan her iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve buradan tutuklandı. Hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adalet önünde hesap vermesi sağlandı.