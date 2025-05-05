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Kocaeli’de Hükümlü N.M. Yakalandı

Kocaeli’de Hükümlü Yakalandı

Kocaeli’de 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan hükümlü ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Silahlı Yağma Suçları

Ekipler, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma” suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü N.M’yi gözaltına aldı. Hükümlü, gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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