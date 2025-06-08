Haberler

Kocaeli’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

KADROSU GÜÇLENDİRİLEN EMNİYET EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli’de, 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişileri yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, H.K. (38) isimli şahısı hedef alarak operasyon düzenlendi.

Yakalanan H.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma”, “basit yaralama” ve “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış bir hükümlü. Ayrıca, bu şahsa 500 lira adli para cezası da uygulanmıştı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Araçlar Çarpıştı, 7 Yaralı

Tarsus'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay sonrası hastaneye sevk edildi.
Haberler

Antalya Mermerli Plajı’nda Ücret 500 TL

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı'ndaki giriş ücretinin 1000 liraya kadar yükseldiği iddialarını yalanlayarak, plajın halka açık olduğunu ve şezlong ücretinin 500 TL olacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.