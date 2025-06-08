Kocaeli’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

KADROSU GÜÇLENDİRİLEN EMNİYET EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli’de, 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişileri yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, H.K. (38) isimli şahısı hedef alarak operasyon düzenlendi.

Yakalanan H.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma”, “basit yaralama” ve “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış bir hükümlü. Ayrıca, bu şahsa 500 lira adli para cezası da uygulanmıştı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.