Kocaeli’de İki Çocuğunu Öldüren Baba Yakalandı

ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN BABANIN CEZAİ EHLİYETİ YİNE TAM ÇIKTI

Kocaeli’de 10 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu boğarak öldüren baba hakkında hazırlanan rapor, avukatının talebi doğrultusunda tekrar incelendi. Ancak ikinci raporda da sanığın “cezai ehliyetinin tam” olduğu belirtildi. Olay, 23 Mart 2023’te Körfez ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde şüpheli bir şekilde sokakta dolaşan Murat R. (45), polis ekiplerince durduruldu. Murat R., polisle yaptığı konuşmada “Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim” gibi ifadeler kullandı. Daha sonra ekipler, Esentepe Mahallesi’ndeki evine yöneldi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Murat R.’nin annesinin evinde gerçekleştirilen incelemede, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli çocukların cansız bedenleri bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cenazeleri morga kaldırıldı. Olay sonrası yapılan otopside, çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süreyle tedavi gören Murat R., sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT R.’NİN YAZDIĞI MEKTUP ŞOK ETTİ

Murat R., ilk duruşmadaki savunmasında olayı hatırlamadığını, eşinin tutumları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta ise “Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok…” gibi ifadeler yer aldı. Murat R., çocuklarıyla olan bağını ve onlara nasıl baktığını dile getirdi.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞMİYOR

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın son duruşmasında, yapılan SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için sanık duruşmaya katılamadı. Sanığın avukatı, daha önceki duruşmada verilen “cezai ehliyetinin tam” raporuna itiraz etmişti. Bu itiraz sonrasında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan tekrar rapor talep edildi. Ancak ikinci raporda da sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi.