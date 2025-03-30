Kocaeli’de İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, Rahmiye Mahallesi’ndeki İzmit Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen verilere göre, 34 CRV 288 plakalı otomobil ile plakası tespit edilemeyen diğer araç çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda plakası öğrenilemeyen otomobil, ağaçlık alana girerek durdu ve her iki sürücü de yaralandı.

OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontroller sonucunda sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEMESİ

Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebi ve gelişmeleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalar sürüyor.