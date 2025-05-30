Kocaeli’de İşçi Fenalaşınca Vinçle İndirildi

İŞÇİ FENALAŞTI, İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi fenalaşarak yere yığıldı. Olay, Deniz Mahallesi’ndeki inşaat alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre E.K. isimli işçi, aniden rahatsızlanarak bulunduğu yerde düşme durumu yaşadı. Arkadaşları hemen durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

ECZANEDEN YERİNE İTFAİYE GÖREVLİLERİ İNDİRDİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. E.K., itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile inşaat alanından güvenli bir şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleye tabii tutulan E.K., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.