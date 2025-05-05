Kocaeli’de İzinsiz Elektrikli Araç Kullanan Çocuklar

GENÇLERİN İZİNSİZ ARAÇ KULLANMASI

Kocaeli’de, babalarına ait elektrikli aracı izinsiz olarak alan iki çocuk, yaklaşık 20 kilometre yol aldıktan sonra aracın şarjı bittiği için yolda kalıyor. Durumu fark eden çevredekiler, o anları cep telefonlarıyla kaydediyor ve çocuklara “Babanıza haber verin, yoksa araç zarar görebilir” uyarısında bulunuyor. Ancak çocuklardan biri, bu uyarılara aldırmıyor ve “Babam zengin” yanıtını veriyor.

YOLCULUK VE POLİS MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, iki kardeş, Körfez ilçesinden hareket ederek İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akarsulu Sokak’a kadar gelmiş. Yolda kaldıktan sonra, araçlarını iterek götürmeye çalışıyorlar. Olayı gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kayda alıyor ve çocuklara “Arabaya zarar gelecek, babanıza haber verin” çağrısında bulunuyor. Ancak bir çocuk bu uyarılara dikkate almıyor. Olayın ardından vatandaşlar, durumu polise bildiriyor ve ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Olayı gözlemleyen Necmettin Yıldız, “İki çocuk arabayı durdurdu. Sonrasında yardım alarak aracı kenara taşımaya çalıştılar. Birbirlerine bakarak, ‘Çabuk gidelim, arabanın da burada olduğunu söyleyelim’ dediler. Sokağı unutmamak için fotoğrafını çekip ayrıldılar. Bir çocuk özellikle çok küçüktü ve oldukça korkmuşlardı” şeklinde bilgi veriyor. Diğer bir vatandaş ise, “Çocuklardan biri aracı sürerken diğeri itiyordu. Çok küçüktüler, yaklaşık 10 yaşlarındaydılar. Akşam babaları aracı aldı ve polis tutanak tuttu” ifadesini kullanıyor.