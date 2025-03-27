Kocaeli’de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 103 şişe sahte alkol, 3 bin 110 paket kaçak sigara, 4 bin 180 dolu makaron ve 152 elektronik sigara ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele amacıyla 25-26 Mart tarihlerinde İzmit ve Dilovası ilçelerinde bulunan ev, iş yerleri ve araçlarda arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan bu aramalarda, toplam olarak 3 bin 110 paket kaçak sigara, 4 bin 180 dolu makaron, 152 elektronik sigara, 6 kulaklık, 53 votka, 56 viski ve 4 rakı gibi kaçak ve sahte ürünler bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.