Kocaeli’de Kadın Motosiklet Sürücüsü Öldü

KAZA ANINDA MÜDAHALE

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz, Arapçeşme Mahallesi’nde A.Ç. yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kadın yola savruldu ve ağır yaralanma yaşadı. Zamanında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Saniye Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet ile ilgili içerikler üreterek sosyal medyada tanınan Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin adli tıp morguna gönderildi.

Kazadan kısa bir süre önce sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Yılmaz, “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” ifadeleriyle bir paylaşımda bulunmuştu. Mizahi bir dille motosiklet tutkusunu dile getirdiği başka bir paylaşımında ise, “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın.” şeklinde yazmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.