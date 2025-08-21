Kocaeli’de Kadınlar Daireyi Soydu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kocaeli’de bir apartmanda meydana gelen hırsızlık girişimi, 3 kadının bir daireye girerek değerli eşya aramasını içeriyor. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Kadınlar, apartmana girmeden önce çevreyi gözlemledi. Hedef aldıkları dairenin kapısını tıklatıp içeriden ses gelmediğini anlayınca, içeri girmeye karar verdiler.

KADINLARIN DAVRANIŞLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Daireye giren kadınlardan biri, kapıda kalan diğer iki kadının gözcülük yaptığı sırada ayakkabılarıyla odalarda dolaşarak değerli eşyalar aradı. Bu sırada, apartmanın koridorunda bekleyen bir kadın güvenlik kamerasını fark etti ve geri çekildi. İçerideki kadın ise kamerayı görünce panikleyip dışarı çıktı, ardından yüzünü eşarbıyla gizleyerek yeniden eve girdi. Bir süre içeride arama yapan kadın, “Hiçbir şey yok” diyerek dışarı çıktı ve ardından 3 kadın eşarplarını takarak binadan ayrıldı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EV SAHİPLERİNİN DURUMU POLİSE BİLDİRMESİ

Akşam eve dönen ev sahipleri, yaşanan hırsızlık girişimini fark ettiklerinde durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.