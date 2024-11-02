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Kocaeli’de Kadınlara Sözlü Taciz Olayı

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KADINLARA YÖNELİK TACİZ OLAYI

Kocaeli’nin Karamürsel bölgesinde, bir erkek şahıs M.G., yürüyüş yaptığı sırada cep telefonuyla video kaydı yaparken kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. Bu durumu kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan M.G., bu davranışıyla büyük bir tepki topladı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin adresi tespit edilerek, evinde gözaltına alındı.

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