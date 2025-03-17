Kocaeli’de Kar Tatili İhtimali Araştırılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’NÜN UYARILARI SONRASINDA YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Özellikle Kocaeli ilinde, okulların tatil olup olmayacağı hakkında halkta merak var. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. Kocaeli’de okullar tatil mi? Bu konuda Kocaeli Valiliği’nden henüz 18 Mart Salı günüyle ilgili bir tatil açıklaması yapılmadı.

RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİYLE OLUMSUZ DURUMLAR ÜÇÜN DİKKAT!

Meteorolojik değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kısımları ve Doğu Karadeniz’de, güney ve güneybatı yönlerden etkili olacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 80-90 km/saat olabiliyor. İç kesimlerde, Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisi sürecek olan rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç bölgelerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

SOĞUK HAVALARDAN DOLAYI ZİRAY DON TEHLİKESİ CİDDİYETLE TAKİP EDİLMELİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle batı ve iç kesimlerde zirai don oluşumu bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kısımları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli olabiliyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların, zirai don tehlikesine karşı dikkatli olması ve Meteoroloji tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

GÜÇLÜ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİLERİ

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden rüzgarlar etkili olacak. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kısmında fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabiliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır.