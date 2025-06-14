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Kocaeli’de Kavga, 2 Kardeş Yaralandı

OLAYIN YERİ VE TARİHİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bir kavgada, 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki E.H.M. adlı iki kardeş bıçaklanarak yaralanıyor. Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak’ta gerçekleşiyor.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE GELİŞİMİ

İddialara göre, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma başlıyor. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Bu kavga sırasında E.M. ve E.H.M., çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanıyor.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışıyor. Ancak yaşanan arbede sırasında bir polis memuru, yere düşerek hafif yaralanıyor. Olayda yer alan B.B. ve H.Y.B. adlı iki kardeş gözaltına alınıyor. Yaralanan E.M. ve E.H.M. kardeşler ile yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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