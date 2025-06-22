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Kocaeli’de Kayalıklar Kadının Hayatını Kaybetti

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, İKİ OĞUL YARALANDI

Kocaeli ilinde bulunan ormanlık bir alanda kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti, iki oğlu ise yaralandı. Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine piknik yapmaya giden 37 yaşındaki Reyhan K. ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y., yürüyüş yaptıkları esnada kayalıklardan düştü. Olayın ardından yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

BÖLGEYE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD gibi acil ekipler hızla yönlendirildi. K.A.Y., düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak ağabeyi A.S.Y. ve annesi Reyhan K., kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Reyhan K.’nın ölümünü belirlerken, yaralı olan kardeşler ise hastaneye sevk edildi.

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