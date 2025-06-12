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Kocaeli’de Kaybolan Genç İçin Arama

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OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci Sahili’nde yaşanan olay, bir vatandaşın denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmaları başlatıldı.

GENCİN DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLER

İhbarı yapan vatandaş, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını belirterek, “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm.” şeklinde açıklama yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yardım çağrısında bulunduğunu dile getiren vatandaş, “Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgede süren arama çalışmaları 3 saat boyunca devam etti, ancak henüz Y.K.’ye dair bir iz bulunamadı.

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