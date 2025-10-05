Haberler

Kocaeli’de Kaza, 2 Ölü 5 Yaralı Bulundu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocaeli’de, Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçişinde, otomobil ile cipin çarpıştığı trajik bir kaza meydana geldi. Bu kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 civarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Kavşağı mevkisinde gerçekleşti.

OLAYDAKİ DETAYLAR VE MÜDAHALE

Ankara yönünde seyir halinde olan Furkan U. (23) idaresindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, Kerim A. (53) yönetimindeki 34 MCC 171 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, çarptığı bariyeri hırpalayıp takla attı. Olayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, cipteki Serpil A. (42) ve Sudanur B.’nin (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALILARIN DURUMU VE İNCELEME

Ayrıca, cipte bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer otomobilin sürücüsü Furkan U. ve yanındaki yolcu Nilüfer U. (50), yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

