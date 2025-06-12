Kocaeli’de Kaza, 3 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli bölümünde, hafif ticari bir aracın bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Gebze ilçesi Denizli mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 10 NL 021 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü S.A. ile birlikte 2 yolcu da yaralanıyor.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.