Gündem

Kocaeli’de KBRN Olayı: 4 İşçi Hastaneye Götürüldü

kocaeli-de-kbrn-olayi-4-isci-hastaneye-goturuldu

TEHLİKELİ OLAY DİLOVASI’NDAKİ TESİSTE YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal depolama tesisinde, bugün saat 17.00 sularında ciddi bir olay gerçekleşti. Tesis içerisinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temasta bulunmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri göstererek rahatsızlandılar. Durumu gören fabrika yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEYE KBRN EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine hastaneye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin katılımıyla yürütülen müdahale sürecinde, özel koruyucu kıyafetler giymiş KBRN personeli, hastane bahçesinde oluşturulan özel alanda işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları daha dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tesisin güvenlik önlemleri de tekrar değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da buluştu. Rutte, Türkiye'nin güçlü bir müttefik olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.
Gündem

Dilenci Kadının Çıkan Parası Şaşırttı

Çorum'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kadını yakalayarak 50 bin 145 lira nakit paraya el koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.