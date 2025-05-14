Kocaeli’de KBRN Olayı: 4 İşçi Hastaneye Götürüldü

TEHLİKELİ OLAY DİLOVASI’NDAKİ TESİSTE YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal depolama tesisinde, bugün saat 17.00 sularında ciddi bir olay gerçekleşti. Tesis içerisinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temasta bulunmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri göstererek rahatsızlandılar. Durumu gören fabrika yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEYE KBRN EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine hastaneye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin katılımıyla yürütülen müdahale sürecinde, özel koruyucu kıyafetler giymiş KBRN personeli, hastane bahçesinde oluşturulan özel alanda işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları daha dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tesisin güvenlik önlemleri de tekrar değerlendiriliyor.