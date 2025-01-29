Kocaeli’de Kocasını Öldüren Kadın Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’ta bulunan bir binada gerçekleşiyor. Aldatıldığını iddia eden A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başlıyor.

TARTIŞMA VE SONUCU

Aldatma konusunu sebep göstererek çıkan tartışma giderek şiddetleniyor. Bu duruma daha fazla dayanamayarak A.D., evdeki tabancayı alıyor ve kocasına ateş ediyor. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendiriliyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Sağlık ekipleri, E.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Olayın ardından A.D. ise polis tarafından gözaltına alınıyor. Yapılan işlemlerin ardından kadının ifadesi alınıyor ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.