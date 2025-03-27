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Kocaeli’de Kumar Baskını: 9 Kişiye Ceza

KUMAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’de, polis ekipleri kumar oynatıldığı belirlenen bir mekana baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynayan 9 kişiye toplamda 83 bin 223 TL para cezası uygulandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, il genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe’de ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir mekanda N.T. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi.

KUMAR OYNAYANLARA CEZA VERİLDİ

Yapılan operasyonda, kumar oynayan 9 kişiye uygulanan cezaların toplamı 83 bin 223 TL’ye ulaştı. Ayrıca, kumar için kullanıldığı değerlendirilen 9 bin 850 TL ve 100 dolar paraya da el konuldu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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