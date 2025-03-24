Kocaeli’de Kumar Operasyonu: Para Cezası Kesildi

KUMAR OYNAYAN KİŞİLERE AĞIR CEZALAR

Kocaeli’de, umuma açık bir alana dönüştürülmüş tek odalı dairede ve iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 TL para cezası verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçlarının önlenmesine yönelik bir çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve dinlenme mekânlarında denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, K.Ç. isimli kişinin ruhsatsız umuma açık bir alana dönüştürülmüş tek odalı daire içinde kumar oynattığı belirlendi. K.Ç’ye gerekli işlemler yapıldı ve kumar oynanan 7 bin 200 TL paraya el konuldu. Kumar oynayan 4 kişiye ise toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

İZMIT’TE EK DENETİM

Ayrıca, İzmit’te yapılan denetimlerde M.E.B’nin iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Bu kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. Kumar oynayan 6 kişiye ise toplam 55 bin 482 TL idari para cezası uygulandı ve 5 bin 850 TL’ye de el konuldu.