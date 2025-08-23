Haberler

Kocaeli’De Martı Oltaya Takıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’de balık avlamak amacıyla sahile giden bir vatandaşın oltasına balık yerine bir martı takıldı. Balıkçının dikkatli müdahalesiyle martı zarar görmeden özgürlüğüne geri döndü. Bu ilginç olay, Darıca Dudayev Sahili’nde gelişti.

HAREKETE GEÇİŞ

Elde edilen bilgilere göre, amatör balıkçı oltasında bir martı olduğunu fark ettiğinde hemen harekete geçti. Martının sağlığına zarar vermeden onu oltadan kurtarmak için özenli bir şekilde müdahalede bulundu. Bu kısa sürede yaşanan panik sonrası martının sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

DUYARLILIK GÖSTEREN BALIKCI

Balıkçı, martıyı denize geri bıraktı. Olayı izleyen diğer vatandaşlar, balıkçının sergilediği duyarlı davranışını takdirle karşıladı. Bu olay, insan ve hayvan arasındaki uyumun güzel bir örneğini oluşturdu.

