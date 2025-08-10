Kocaeli’de Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’de, motosikletiyle bir kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin’in kaza anına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Dün, TEM Otoyolu üzerinde, motosikletiyle ilerleyen sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde bulunan kamyona çarptı. Kazanın neticesinde ağır yaralanan Narin, hemen Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI VARDI

Deniz Servan Narin’in sosyal medya hesabında, motorunun egzoz sesini “Tedavi” başlığıyla paylaştığı görülmesi dikkat çekti. Narin’den geriye, çok sevdiği motoru ile gerçekleştirdiği paylaşımlar ve videolar kaldı. Kaza anında, Narin’in motosikletli bir grupla birlikte seyrettiği ve önünde bulunan kamyona çarptığı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.