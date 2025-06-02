Kocaeli’de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, motosiklet sürücüsü, geçmek istediği tıra takılarak düştü ve tırın altında kaldı. Kaza, saat 22.30 sıralarında D100 Karayolu İzmit istikametinde SGK önünde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İsmi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmek isterken, tıra çarparak yere düştü. Motosiklet sürücüsü olay yerinde tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ İFADE VERİYOR

Olayın ardından polis ekipleri, kaza mahallinde detaylı inceleme başlatırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.