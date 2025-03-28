Kocaeli’de Motosikletten Düşen Kadın Öldü

KAZA ANININ SEBEPLERİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki bir arabanın aniden açılan kapısına çarparak motosikletten düşen kadın, arkasından gelen bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.30 civarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent bölgesinde gerçekleşti.

KAZADAN SONRAKİ GELİŞMELER

Görgü tanıklarının iddialarına göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, park halindeki bir aracın kapısına çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücünün annesi olduğu belirtilen Hatice Yaşar yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, yerde yatan Yaşar’a çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahale ve tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazadan yara almadan kurtulan Hatice Yaşar’ın oğlunun durumu hakkında bilgi verildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.