Haberler

Kocaeli’de Narkotik Operasyonu, Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Kartepe ilçesinde operasyon düzenledi.

222 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüpheli T.Ü’nün ikametinde yaptıkları aramada 222 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlarından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın, 6 Katlı Binada Söndürüldü

Küçükçekmece'deki bir ayakkabı mağazasında meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü; olay yerine polis ve sağlık ekipleri de intikal etti.
Haberler

Husiler, Saldırılara Karşı Destek Vurguladı

Hamas, İsrail'in Yemen’e düzenlediği saldırıları kınayarak, Husilerin Gazze'ye olan desteklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca, Husilerin Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen füze saldırısına dikkat çekildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.