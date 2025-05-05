Kocaeli’de Narkotik Operasyonu, Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Kartepe ilçesinde operasyon düzenledi.

222 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüpheli T.Ü’nün ikametinde yaptıkları aramada 222 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlarından tutuklandı.