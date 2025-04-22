Kocaeli’de Nurhan Ör Cinayeti Davası Devam Ediyor

İSTANBUL’DA CİNAYET DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul’da darp edildikten sonra halıya sarılıp otomobilin bagajında Kocaeli’ye getirilen ve cesedi parçalara ayrılarak asitle eritilen ünlü halıcı Nurhan Ör’ün cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan 6 sanık hakkında mütalaa sunuldu. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

7 Kasım 2023’ten beri kayıp olarak aranan Nurhan Ör’ün ailesi, durumu polise bildirmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Nurhan Ör’ün otomobili Gebze’de terk edilmiş halde bulunmuştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bin saatlik kamera kaydı inceleyerek olayı çözmüştü. Ör’ün, İstanbul Sultanbeyli’deki bir oto galerisinde darp edilerek bayıltıldığı ve daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe’deki bir çiftliğe götürüldüğü belirlenmişti. Cesedinin parçalara ayrılıp asitle eritildiği tespit edildi. Gözaltına alınan sanıklardan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35) ve Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete karışan zanlıların, Nurhan Ör ile lise arkadaşlığı bulunduğu öğrenildi.

MÜTALAA VE DAVA SÜRECİ

Cinayet davasının 3. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Tutuklu sanıklar, Nurhan Ör’ün ailesi ve avukatlar duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, cinayetin nasıl planlandığını detaylandırdı. Mütalaada, sanıklardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A’nın maktul Nurhan Ör’le liseden arkadaş oldukları, Bahadır T.’nin Ahmet T.’nin oğlu, Ferdi G. ve Emrah D.’nin de Bahadır T.’nin arkadaşları olduğu bilgisi verildi. Işık E.’nin, bir süre önce Nurhan Ör ile Whatsapp üzerinden iletişim kurduğu ve aralarında samimi bir ilişki geliştiği belirtildi.

Sanık Işık E.’nin Nurhan Ör ile gayri resmi halı ticareti görüşmeleri yaptığı, Ör’ün Körfez ilçesindeki bir apartmanını Işık E.’ye tahsis ettiği kaydedildi. Sanık Bahadır T.’nin oto galerisinin kendisine ait olduğu ve burada Nurhan Ör’le görüşmeye başladığı ifade edildi. İfadelerde, “En iyi cinayet işleme asitle yok etmek” şeklindeki sözler, Işık E.’nin evlenmeyi düşündüğü Esra A.’dan duyuldu.

PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların Nurhan Ör’ü alıkonulmasını, maddi menfaat elde edildikten sonra öldürülmesini, ve cesedinin asitle eritilmesini planladıklarını belirtti. Temmuz 2023’ten itibaren sanıklar arasında sürekli görüşmeler yapıldığı ve bu süreçte Ceyhun A.’nın çiftliğine gelip gittikleri vurgulandı. Olaydan 2 ay önce, Işık E. ve Ahmet T.’nin Ceyhun A.’ya, “senet imzalatacağız” diyerek çiftliği kullandıkları da ifade edildi.

Ceyhun A., maddi sorunları nedeniyle bu işte yer aldığını belirtirken, Nurhan Ör’ün bayıltılması ve alıkonulması için kimyasal maddelerin araştırılması konusunda sanık Ferdi G.’ye görev verildiği kaydedildi. Ayrıca, sanıklardan Emrah D.’nin maktule benzemek için sakallarını boyattığı ve peruk kullandığı görüldü.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE CEZALANDIRMA TALEPLERİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında maktulün cesedinin parçalara ayrılarak eritildiğini, olay yerindeki DNA bulgularının, cesedin kaybolmasının cinayeti etkilemediğini belirtti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenen sanıkların ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla yağma teşebbüsü” gibi suçlardan da hapis cezası talep edildi. Sanık avukatları, mütalaaya itiraz ederek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti ve duruşmayı erteledi.