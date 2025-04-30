Kocaeli’de Öğrenci Pencereden Düştü

Olayın Gelişimi

Kocaeli’de eğitim gördüğü okulun 4. katından düşen bir öğrenci ağır yaralandı. Gölcük ilçesinde yer alan Çakabey Anadolu Lisesi’nin 12. sınıf öğrencisi Z.A, henüz belirli olmayan bir sebeple okulun 4. katındaki pencereden bahçeye düştü.

Hızlı Müdahale

Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan Z.A, sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Öğrencilerin Durumu

Olayın ardından okulda bulunan diğer öğrenciler, güvenlik nedeniyle evlerine gönderildi. Eğitim kurumundaki bu üzücü olay, okul topluluğunda endişeye neden oldu.