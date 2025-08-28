Kocaeli’de okul inşaatında kaza

İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ

Kocaeli’nin Körfez İlimtepe bölgesindeki okul inşaatında meydana gelen iş kazasında, 4’üncü kattaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan hayatını kaybetti. Bu acı haber, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini derin bir üzüntüye boğdu.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bir taziye mesajı yayımlayarak, “Üniversitemiz Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.