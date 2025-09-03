Kocaeli’de Operasyonla Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyonda polis ekipleri, 6 iş yerinde incelemelerde bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, İzmit ilçesinde yapılan aramalar sonucunda önemli miktarda kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, 6 bin 720 dal içi tütünle doldurulmuş makaronun yanı sıra 21 paket sigara ve 30 dal puro bulundu. Bu kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak bir şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.