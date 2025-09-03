Haberler

Kocaeli’de Operasyonla Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyonda polis ekipleri, 6 iş yerinde incelemelerde bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, İzmit ilçesinde yapılan aramalar sonucunda önemli miktarda kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, 6 bin 720 dal içi tütünle doldurulmuş makaronun yanı sıra 21 paket sigara ve 30 dal puro bulundu. Bu kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak bir şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

