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Kocaeli’de Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ TEMİZLİK AMAÇLI ATEŞ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, temizlik amacıyla yakılan bir ateş, kontrol dışı büyüyerek ormana sıçradı. Yangın olayının yeri, Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkisi olarak tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Ancak alevler hızla kontrol dışı hale gelerek ormana doğru yayıldı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve bölgeden gelen ihbar üzerine itfaiye ile orman ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarda, yangının etkisiyle 2,5 dönüm alanın zarar gördüğü görüldü. Şu an itibariyle ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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