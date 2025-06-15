Kocaeli’de Otobüs İle Araç Çarpıştı

KOCAELİ GEBZE’DE OTOBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı talihsiz kazada 2’si ağır, toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sularında TEM Otoyolu’nun Gebze ilçesi geçişi Sultan Orhan Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara yönüne doğru ilerleyen Ö.İ.’nin kullandığı 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsü, G.Ö. idaresindeki 31 AIA 251 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü G.Ö. ve otobüsteki yolcular S.Ö. ile H.Ö. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında yer alan H.Ö. ile S.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonucunda otomobil büyük hasar gördü ve hurda yığını haline döndü. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri, araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının akabinde trafik normale döndü.