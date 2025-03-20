Kocaeli’de Otobüs Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

İLK DURUŞMA VE OLAYIN ARKA PLANINI AÇIKLIYOR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay, Erdal Kara’nın istediği durakta inemediği için otobüs şoförü ile tartışmasının ardından trajik bir şekilde sonuçlandı. Olay, 30 Ağustos 2024 tarihinde Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi’nde gerçekleşti. Erdal Kara, eşiyle birlikte özel halk otobüsüne binerken, inmek için düğmeye bastı. Ancak şoför Emirhan S., duramadığını söylemesi üzerine kara ile tartışmaya başladı. İnmeden önce, Kara’nın şoför ve otobüs sahibine küfür ederek araçtan indiği belirtildi. Olayın ardından otobüs sahibi Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., Kara’nın evine gitmek için hareket etti. Burada çıkan kavgada Bedirhan K., tüfekle Kara’ya ateş etti. Erdal Kara, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bedirhan K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

BEDİRHAN K.’NIN SAVUNMASI

Davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan K., tutuksuz sanık Nizam K., taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Bedirhan K., “Erdal abiyi aynı mahallede oturduğum için tanırım. Kendisiyle husumetim ya da samimiyetim yoktur. Olay günü Cuma namazını beklerken Emirhan, ‘Erdal isimli şahsın otobüse bindiğini ve küfür ettiğini’ söyledi. Babam da, ‘Gidin Erdal ile konuşun, konuyu kapatın’ dedi. Evde olduğunu söyleyerek ‘Gel’ dedi” dedi.

Bedirhan K. yaşananları şöyle aktardı: “Erdal abi elinde orak ve odunla dışarda bekliyordu. Camdan konuşmayı tercih ettim. Erdal abi camdan orağı boynuma takıp küfür etti.” Kendisinin Erdal’a fiziki bir müdahalede bulunmadığını, sadece konuyu kapatma niyetiyle hareket ettiğini söyledi.

OLAYIN TANIKLARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün oğlu Eren Kara, babasıyla Nizam K. arasında bir problem olduğunu bildiğini, ancak konunun ne olduğunu net olarak bilmediğini ifade etti. Diğer tanıklar olay anında neler yaşandığını aktarırken, Bedirhan’ın elinde beyzbol sopası ve tüfekle geldiğini belirtti. Emirhan S., Duruşmada “Erdal otobüste ana avrat bana küfür etti. Onurum zedelendi” dedi.

MAHKEME KARARINI VERİYOR

Mahkeme heyeti, duruşmanın devamına ve Bedirhan K.’nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Olayın arka planında yatan husumet ve tartışmanın detayları açığa çıkarken, duruşmanın bir sonraki aşaması merakla bekleniyor.