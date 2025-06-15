Kocaeli’de Otomobil Bariyere Çarptı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Kocaeli’de meydana gelen bir trafik kazasında otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek motoru yerinden fırlayan aracın içinde toplamda 8 kişi yaralandı, bunlardan 4’ünün durumu ağır. Kazanın, saat 08.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesi geçişindeki Sevindikli mevkisinde gerçekleştiği bildiriliyor. İstanbul yönüne ilerleyen S.S. kontrolünü kaybederek 55 LZ 060 plakalı otomobili bariyere çarptı ve akabinde şarampole devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sırasında çevredeki vatandaşların durumu bildirerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.