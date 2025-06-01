Kocaeli’de Otomobil Motosikletle Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, D-605 karayolu İzmit ilçesi geçişindeki Çayırköy mevkisinde yaşandı. İzmit istikametinde hareket eden D.İ.’nin kullandığı plakasız motosiklet, kavşaktan dönen F.Ç. yönetimindeki 41 BB 175 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü D.İ. motosikletten savrularak düştü.

Kaza anını gören çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin kontrolü sonucunda sürücüler D.İ. ve F.Ç. ile otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcunun yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne taşındı.