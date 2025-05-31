Kocaeli’de Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında D-605 karayolu İzmit geçişi Çayırköy mevkisinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü D.İ., plakasız motosikleti ile İzmit istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan dönen F.Ç. yönetimindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle D.İ., motosikletten savrularak düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde D.İ., F.Ç. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir yolcunun yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, D.İ., kaldığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılacak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Kazanın detayları ve yaşananlar üzerinde polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.