Haberler

Kocaeli’de Otoyolda Kaza Meydana Geldi

KAZA SONRASI BÖLGEYE EKİPLER GİTTİ

Kocaeli’de, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit Doğu Gişeleri’nde bir kaza meydana geldi. İzmit’ten otoyol bağlantı yoluna giren İrfan Gönce’nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hemen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İrfan Gönce’nin durumunu kontrol etti. Yapılan muayenelerde Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu üzücü kaza, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
Haberler

13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.