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Kocaeli’de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kaza meydana geldi. Panelvan ile SUV aracın kafa kafaya çarpıştığı bu olayda, 2 kişi yaralandı. Kaza, Devlet Karayolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yan yola hızlı bir şekilde girdiği öne sürülen Hüseyin Y. yönetimindeki 41 AD 138 plakalı Hyundai marka panelvan, yan yolda ilerleyen Mehmet Ç. idaresindeki 77 ADS 006 plakalı Kia marka SUV araç ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın ardından panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın ardından durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.

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