Kocaeli’de Panelvan Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir panelvan sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan kamyonet, toprak yola girerek bir ağacı devirdi. Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde, İbrikdere mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, 54 AIF 558 plakalı panelvanın sürücüsü T.K., yönetimindeki araçla önünde seyreden A.A. idaresindeki 54 AHA 274 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyonet, toprak yola çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Bu esnada bir ağaç devrildi ve kamyonetin tentesi yolun üzerine savruldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralanan her iki sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.