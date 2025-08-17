Haberler

Kocaeli’de Park Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen bir kazayla birlikte park halindeyken hareket eden bir kamyonet, dereye düştü ve bu nedenle yangın çıktı. Olay, Yeniyalı Mahallesi’ndeki Ömer Topuz Sokak’ta gerçekleşti.

KAMYONETİN DÜŞÜŞÜ VE YANGIN

41 AON 760 plakalı kamyonet, kesin olarak bilinmeyen bir sebeple hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Ağadere’ye düştü. Kamyonet düştükten sonra alev aldı. Yangınla ilgili olarak çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yapılan müdahale sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

