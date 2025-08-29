Kocaeli’de Poligon Da Vurulmuş Şahıs

VAZİYETİ ARAŞTIRILAN GENCİMİZİN BULUNDUĞU YER

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Vezirçiftliği Mahallesi’nde bulunan Köroğlu Caddesi üzerindeki bir atış poligonunda, Ebubekir Yılmaz (30) silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile ortaya çıktı ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AMA KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, Yılmaz kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olaya ilişkin poligon etrafında detaylı incelemelerde bulundu. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve bu konudaki soruşturma sürüyor.