Kocaeli’de Rapçi Tutuklandı Uyuşturucu Suçundan

Kocaeli’de Uyuşturucu İçin Tutuklanan Rapçi

Kocaeli’de “Lvbel C5” ismiyle bilinen bir rap sanatçısı, sosyal medya platformlarında “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Narkotik Ekipleri Çalışma Yürüttü

Yürütülen çalışmalarda şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler yapılan rapçi S.B.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan tutuklandı.