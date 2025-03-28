Haberler

Kocaeli’de Şiddetli Rüzgar Deniz Ulaşımını Zorladı

KUVVETLİ RÜZGAR VE DALGALARIN ETKİSİ

Kocaeli’de İzmit ile Gölcük arasında sefer yapan vapur, şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz bulutları, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi.

OLUMSUZ DURUMLAR YAŞANDI

Şiddetli rüzgar, şehir merkezindeki stantların devrilmesine ve çöp konteynerlerinin sürüklenmesine neden oldu. Bu durum bazı noktalarda vatandaşların yürümekte zorlanmasına yol açtı. Fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da kötü bir şekilde etkiledi. İzmit-Gölcük seferini gerçekleştiren vapur, kuvvetli rüzgardan dolayı zaman zaman zorluklarla karşılaştı. Dalgaların etkisiyle sarsılan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı ve o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar Dinar'da gerçekleşen trafik kazasında baba ve kızı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Uludağ Otel Yangınında Dört Kişi Tutuklandı

Uludağ’daki Kervansaray Otel’deki yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirdi. Soruşturma sonucunda 4 kişi tutuklandı, 2 kişi için adli kontrol kararı alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.