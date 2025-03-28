Kocaeli’de Şiddetli Rüzgar Deniz Ulaşımını Zorladı

KUVVETLİ RÜZGAR VE DALGALARIN ETKİSİ

Kocaeli’de İzmit ile Gölcük arasında sefer yapan vapur, şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz bulutları, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi.

OLUMSUZ DURUMLAR YAŞANDI

Şiddetli rüzgar, şehir merkezindeki stantların devrilmesine ve çöp konteynerlerinin sürüklenmesine neden oldu. Bu durum bazı noktalarda vatandaşların yürümekte zorlanmasına yol açtı. Fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da kötü bir şekilde etkiledi. İzmit-Gölcük seferini gerçekleştiren vapur, kuvvetli rüzgardan dolayı zaman zaman zorluklarla karşılaştı. Dalgaların etkisiyle sarsılan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı ve o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.